فجرت مفاجأة من العيار الثقيل…..بلقيس تكشف زيف الجوائز التي تمنح للنجوم في أمريكا بالإثباتات

شككت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في مصداقية بعض الجوائز التي تمنح للنجوم في أمريكا، بعد أن تحققت شخصياً من ذلك عقب مراسلة إحدى الجهات لها، وكشفت عن ذلك من خلال فيديو عبر حسابها على تطبيق السناب شات، محذرة الجمهور من تصديق العديد من الجوائز التي يحصل عليها بعض الفنانيين، في ظل وجود إمكانية شراء هذه الجوائز.

لقد فجرت الفنانة بلقيس فتحي مفاجأة من العيار الثقيل باتهامها حصول بعض النجوم على جوائز مزيفة في أمريكا، وكشفت عن ذلك في فيديو عبر حسابها على تطبيق “السناب شات”، بعد ما كل ما عاشته مع منظمي إحدى الجوائز التي رفضت الكشف عن اسمهم في الوقت الحالي، ووعدت بذلك لاحقاً أي في الوقت المناسب.

أكدت بلقيس أنها وقفت على زيف إحدى الجوائز عندما اتصلت بها إحدى الجهات لترشيحها لجائزة، لكن لم تتناسب مع مهنتها، وتفطنت بعد ذلك إلى ضرورة اختبار مصداقية الجائزة واتفقت مع مديرة أعمالها، على أن تقوم بمراسلة الجهة المنظمة واقترحت تغيير اسم الجائزة المرشحة لها، ولم تتردد ذات الجهة المنظمة بمراسلتها مرة أخرى من خلال إرسال أسماء النجوم المرشحين للجوائز لديهم، والفئات المندرجين تحتها، حتى تختار فئة مختلفة عنهم، وبعد رضوخ الجهة المنظمة تأكدت الفنانة ومديرة أعمالها، بأنه يمكن شراء الجوائز من قبل النجوم، واغتنمت بلقيس الفرصة لتحذر الجمهور من تصديق الجوائز التي يتوج بها العديد من النجوم.

يذكر أن بلقيس فتحي تحضر بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة لإحياء حفل غنائي على مسرح الصوت والضوء بالقاهرة يوم 4 سبتمبر.