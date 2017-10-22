حفلها نجح بكل المقاييس ….بلقيس تُحيي يوم المرأة العُمانية في “دار الأوبرا السلطانية”

أحيت الفنانة بلقيس أحمد فتحي حفلاً غنائياً كبيراً وضخماً بجميع المقاييس في دار الأوبرا السلطانية بمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، قدمت خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني التراثية وأغنياتها الخاصة وسط تفاعل جميع الجمهور الحاضر بجميع جوانب المسرح الأوبرالي طرباً وفرحاً وحماسة.

حفل بلقيس جاء بالتزامن مع احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية والمصادف يوم 17 أكتوبر 2017، بعد أن أجرت بروفات على مدار ثلاثة أيام متتالية لجميع أغنيات برنامجها الغنائي، حرصاً منها على أن يكون الحفل بما يليق بالجمهور العماني والمكان السلطاني الحضاري.

الفنانة بلقيس عبّرت بعد نهاية الحفل عن سرورها قائلة: “أنا فخورة جداً بهذا الحفل الكبير الذي أدخل السعادة إلى قلبي مثلما رأيتها أمامي على وجوه الحاضرين من خلال تفاعلهم، وأعتبر هذا الحفل خطوة ناجحة كبيرة وهامّة ومؤثرة في مشواري بوجود الجمهور معي ودعمهم المتواصل لي أينما حللت”، وأضافت: “السعادة تغمرني من كل حدب وصوب في سلطنة عمان، فحفل دار الأوبرا السلطانية العمانية هو من أهم حفلاتي إن لم يكن أهمها على الإطلاق”.

وقالت بتعابير قلبية: “باختصار الشعب العماني راقي، حفل راقي، ونساء عظيمات، إلى جانب أنه بلد متحضّر، لا وقت لديه لترهات المجتمعات المنتشرة كالوباء”، ثم اختتمت حديثها “شكراً للمايسترو وليد فايد وشكراً لفرقتي البحرينية، وشكراً لجميع القائمين في دار الأوبرا السلطانية”.

ووعدت بلقيس، بعد الاتفاق مع إدارة دار الأوبرا السلطانية، على التحضير لحفل آخر خلال الفترة المقبلة، بناءً على طلب الجمهور الكبير الذي لم يتمكن من الحضور.

يُذكر أن الفنانة بلقيس تألقت بفستان رائع في الحفل، ذهبي اللون، ومن تصميم دار باسيل سودا، وبمكياج مميز نفذته خبيرة التجميل سحر عزاوي.