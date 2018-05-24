بلقيس لم تنجذب للدراما الخليجية في رمضان ومعجبة بمسلسل غادة عبد الرازق

لم تنجذب النجمة اليمنية بلقيس نحو الدراما الخليجية، ولم تخف بأنها هذا العام لم يلفت انتباهها أي عمل درامي خليجي، وبالمقابل تحدثت عن أكثر المسلسلات الدرامية التي أعجبتها خلال السباق الرمضاني الجاري وكشفت أنه مسلسل يحمل عنوان “ضد مجهول” والتي تقوم ببطولته النجمة المصرية غادة عبد الرازق.

عبرت الفنانة اليمنية بلقيس عن رأيها في الدراما العربية بعد انقضاء أسبوع واحد من عمر السباق الدرامي، حيث كتبت عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر” معبرة عن رأيها خاصة ما تعلق بالمسلسلات الخليجية، التي تعرض في شهر رمضان الجاري: “..لم يلفت انتباهي شيء من الدراما الخليجية حتى اللحظة.. هل فيه مسلسل شدتكم أحداثه من البداية؟..”.

وأكدت بلقيس بأنها أعجبت بمسلسل “العاصوف” الذي جذبتها أحداثه الأخيرة كثيرا، حيث أوضحت قائلة : “..أحداث مسلسل العاصوف بدأت تتصاعد وتحلو.. شدتني حلقة البارح واليوم ومتشوقة أعرف مين خالد الكبير اللي تقصده غزيّل وأمها؟! لغز لابد له من حل..”.

أما فيما يتعلق بالمسلسل العربي الذي فعلا حظي بإعجابها لم تتردد في الاعتراف قائلة: “..مسلسل النجمة غادة عبد الرازق #ضد_مجهول قوي من أول حلقة..أحداث مثيرة وجدا مقنعة..”.

الجدير بالإشارة فإن النجمة بلقيس رزقت مؤخرا بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، في إحدى المستشفيات الكائنة بمدينة جدة، وحرصت أن تكون ولادتها محاطة بسرية بعيدا عن أعين الإعلام والفضوليين.