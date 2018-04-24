بنغلاديش على خارطة الفنون العالمية بفضل هذا الرجل وزوجته

من يقومون بزيارة العاصمة البنغلاديشية دكا تجذبهم حفاوة استقبال الناس هناك وروعة البازارات والطعام المدهش لكن القليلين فقط هم من تراهم يتحدثون عن التاريخ الفني الغني لهذا البلد الفقير بما في ذلك النهضة البنغالية للقرنين التاسع عشر والعشرين وهي حركة شهيرة ساهمت في صعود نجم شخصيات مثل رابندرانات طاغور وساتياجيت راي.

وخلال السنوات الأخيرة أخذ الملياردير رجيب صمداني وزوجته نادية في محاولة تغيير تلك النظرة، السيد صمداني البالغ من العمر 43 عاماً هو العضو المنتدب لمجموعة غولدن هارفست وهو تكتل اقتصادي كبير في بنغلاديش كانت بدايته من خلال العمل في قطاع الأغذية المجمدة ثم توسع نطاق العمل ليشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، اللوجستكس، العقار، الطيران والتأمين.

رجيب ونادية صمداني من المولعين بشدة بجمع التحف الفنية وبدآ إقامة حدث قمة دكا الفنية كل عامين بدءاً من عام 2012، وعلى مدى السنين جذب العرض القوي للفن الآسيوي في الغالب آلافاً من محبي الفنون في العالم بمن في ذلك أسماء شهيرة لهذا البلد النام غير الشهير بتراث ثقافي يذكر.

وفي النسخة الرابعة من قمة دكا الفنية التي جرت لتسعة أيام فقط تناولت أعمال لثلاثمائة فنان وفنانة من 35 دولة مواضيع مهمة كأزمة اللاجئين وهجرة العمالة بين الدول والسياسات الدكتاتورية وغيرها.

رجيب صمداني المولود في 28 مارس 1974 بالإضافة إلى كونه رجلاً من رجال الصناعة المهمين في بلده قام بتأسيس مؤسسة صمداني الفنية التي تتولى إقامة قمة دكا الفنية كما أنه عضو لجنة مؤسس ومشارك في رئاسة اللجنة الجنوب آسيوية لتملك متحف تيت البريطاني.

رجيب وزوجته نادية صمداني من أعضاء مجلس تيت الدولي والعضوان المؤسسان لمجلس الفن الاستشاري لمعهد لشمي ميتال جنوب آسيا التابع لجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية. وهما كذلك عضوان في لجنة برمجة منصة السركال أفنيو للمجتمع الفني بدبي ومن أعضاء المجلس الاستشاري لآرت دبي.