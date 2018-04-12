“بن أفليك ” يقتني منزلا ب19مليون دولار ليكون قريبا من أطفاله وطليقته..

اقتنى مؤخرا النجم العالمي “بن أفليك ” الذي يبلغ من العمر 45 عاما، منزلا جديدا بمبلغ مالي لا يقل عن سقف 19.2 مليون دولار، وحرص أن يكون منزله الجديد قريبا من منزل طلقيته ” جينيفر جارنر”، بعد انفصالهما منذ أزيد من سنتين حتى يكون قريبا من أطفاله.

نقل هذا الخبر موقع ” Peoole ” وفسر كاتب المقال إصرار النجم العالمي السكن بالقرب من طليقته، حتى يكون قريبا من أطفاله الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من فيوليت 12عاما و سيرافينا 9 سنوات و صمويل 6 سنوات، و الذين يعيشون حاليا في لوس أنجلوس الأمريكية، علما أن بن أفليك ” كان قد ارتبط منذ أشهر من صديقته ليندسي شوكوس، البالغة من العمر 37 عاما، وكانا يعيشان معا فى منزل آخر لكن بن أفليك فضل التواجد بجانب أطفاله حتى يساهم في رعايتهم والاطمئنان عليهم، ودون شك التواجد مع أطفاله يعني كذلك أنه سيكون قريبا من طليقته “جينيفر جارنر”.

يذكر أن المنزل الجديد الذي اشتراه ” بن أفليك “، يتكون من 7غرف نوم و 9 حمامات إلى جانب غرفة فحص وجيم، وبالإضافة إلى غرفة عائلية وغرفة للخادمة، ومزود بفناء خلفي مع مسبح، ويتوفر على مرافق شواء في الهواء الطلق وبيت ضيافة لاستقبال الأقارب والأصدقاء.