الشاعر بهاء الدين محمد يرد على سميرة سعيد..”الأغنية نجحت يا سميرة”

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استشاط الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد غضباً، بسبب تصريحات المطربة الكبيرة سميرة سعيدة، التي ذهبت فيها إلى اعتبار أغنية “اكتبلك تعهد” التي كتبها الشاعر بهاء الدين وغنتها المطربة أنغام، عرضت عليها في البداية لكنها اعتذرت عنها كونها ترى أنها ليست مناسبة لها، علماً أن الأغنية التي طرحت بصوت الفنانة أنغام في ألبومها الأخير، حققت نجاحاً كبيراً وسط الجمهور.

تسببت التصريحات الأخيرة للنجمة المغربية سميرة سعيد في أزمة وخلاف مع الشاعر والمؤلف بهاء الدين محمد، حيث صرحت سميرة سعيد خلال استضافتها من طرف الإعلامي عمرو أديب بأن الأغنية التي أدتها المطربة المصرية أنغام، عرضت عليها في البداية وبقيت معها لمدة سنتين، ثم اعتذرت عنها بحجة أنها لا تناسبها، وقالت بأنها تفاجأت عندما غنتها أنغام..

لم يسكت الشاعر بهاء الدين محمد، ورد بسرعة البرق على النجمة سميرة سعيد عبر صفحته على موقع “الفيس بوك”، حيث حرص على ذكر تفاصيل ما حدث بخصوص هذه الأغنية من وجهة نظره، معاتباً عمرو أديب أنه لم يمنحه فرصة الرد، وخلاصة ما سرده الشاعر أنه قدم كلمات الأغنية للفنانة سميرة وأعجبتها، وجاء الاتفاق أن تشرف بنفسها على الأغنية مع الملحن الذي يلحنها، لكن بهاء الدين لم يعجبه اللحن وأخبر المطربة أن الأغنية بهذا اللحن لن تنجح وطلب منها على حد تأكيده أن تنسى الأغنية، ونفى في سياق متصل أن تكون الأغنية قد ظلت معها لمدة سنتين والحقيقة أنها بقيت معها لبضعة أيام فقط. وتحدث عن إعجاب أنغام بالأغنية فور الاستماع إليها، وجرى الاتفاق أن يقوم إيهاب عبد الواحد بمهمة التلحين.

وختم عتابه بعبارة نارية وجهها إلى الفنانة سميرة سعيد وأكد فيها:”الأغنية نجحت يا سميرة.. ورغم اللي قولتيه لك كل الاحترام والتقدير..”.