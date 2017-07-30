يتواجد في دبي …..بوراك أوزجفيت يتقاضى 5 ملايين ليرة مقابل إعلان لشركة إماراتية

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سيتواجد النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير في الوطن العربي باسم “بالي بيك” خلال الأيام القليلة المقبلة بدبي الإماراتية، من أجل تصوير إعلان لصالح شركة “إعمار” العقارية، وسيتلقى أجراً ضخماً لن يقل عن سقف 5 ملايين ليرة تركية، ويتم تداول صوره بشكل واسع، بمناسبة الانطلاق في تصوير الإعلان في مدينة اسطنبول التركية.

سيلتقي الجمهور العربي الفنان التركي “بوراك أوزجفيت” أو “بالي بيك” في دبي، لقدومه إليها من أجل تصوير إعلان للترويج لشركة إعمار العقارية، وعقب تسريب الصور الأولى للنجم، أثنى الجمهور كثيراً، علىيها لأنه بدا أنيقاً وجذاباً كعادته، علماً أنه ظهر ببدلة كلاسيكية زرقاء اللون.

وبالرغم من أن النجم لم يمر على زواجه سوى أربعة أسابيع فقط على الممثلة فهرية أفجان، إلا أنه عاد سريعاً إلى عمله لارتباطاته الفنية المتعددة، واضطر إلى قضاء أيام شهر عسل قليلة في جزر المالديف، لكنه يحاول تعويض زوجته بتنظيم بعض الرحلات الرومانسية إلى مدن ساحلية تتواجد بتركيا، ومن جهة أخرى يواصل بوراك أوزجفيت في الفترة الحالية تصوير مشاهد الموسم الثاني من فيلم يحمل عنوان “أخي أنا”، والذي يقاسمه البطولة فيه النجم التركي مراد بوز.