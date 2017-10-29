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بوراك أوزجفيت يصاب بحادث أثناء التصوير

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أكتوبر ٢٩ ,٢٠١٧

تعرض الفنان التركي بوراك أوزجفيت الشهير في الوطن العربي باسم “بالي بيك”، إلى حادث خلال تصويره أحد مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “فداء الروح”، وللاطمئنان على حالته وتشخيص إصابته، تم نقله إلى أحد المستشفيات في تركيا، وتبين بأنه أصيب بالتواء في الساق بفعل قيامه بحركة خاطئة أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد.

تعذر على بوراك أوزجفيت الشهير بشخصية “بالي بيك” وأحد نجوم مسلسل “حريم السلطان”، استكمال التصوير في مدينة “إسكي شهير” التركية على إثر إصابته في ساقه، وبعد أن تلقى الإسعافات الأولية، مازال ينتظر قرار الأطباء إن كان قادراً على استكمال تصوير المشاهد أم لا، وانتشر هذا الخبر بسرعة وسط المعجبين والذين سارعوا بتقصي حالة نجمهم المحبوب واغتنموا الفرصة وأمطروه بالرسائل التي تحمل الدعوة له بالشفاء في القريب العاجل.

يذكر أن النجم التركي بوراك أوزجفيت اقترن خلال السنة الجارية من النجمة التركية الحسناء فهرية أفجان، في حفل زفاف حضره العديد من مشاهير ونجوم الفن في تركيا وأقيم في أحد الفنادق الكائنة في اسطنبول والمطلة على البوسفور، ويبلغ النجم الذي يوجد في أوج مرحلة عطائه وتألقه من العمر 33 عاماً.

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