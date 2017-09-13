سر وجود النجم الوسيم بوراك أوزجيفيت في مول “إعمار سكوير”

يشارك النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، الذي يتمتع بقاعدة شعبية واسعة في العالم العربي، في الترويج لـ “إعمار سكوير مول”، أحدث وجهات التسوق والترفيه في إسطنبول، عبر ظهوره في فيديو الحملة الإعلانية الخاصة الذي سيعرض على أهم المواقع الإلكترونية المتخصصة في منطقة الخليج. ويظهر بوراك أوزجيفيت في الفيديو وهو يستكشف أرجاء المول الذي نجح فعلياً في تبوء مكانة مميزة كواحد من أبرز مراكز التسوق والترفيه في تركيا، إذ من المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر خلال عامه الأول.

ويمتاز المول بموقعه في قلب مشروع “إعمار سكوير” المتكامل الذي طورته “إعمار تركيا”، ويحتضن العديد من المتاجر الراقية لنخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى وجهات ترفيهية مميزة مثل “إعمار أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية” و”فن لاب” و”القرية التركية” ومجموعة من المطاعم المميزة. ويستضيف “إعمار سكوير مول” مهرجانات الأطعمة بصورة دورية.

ويحظى بوراك أوزجيفيت بشعبية كبيرة في العالم العربي بفضل أدواره الناجحة في مسلسلات مثل “القرن العظيم” و ” حب أعمى” والتي حصد عنها العديد من الجوائز المرموقة.

جديراًًً بالذكر أن الممثل التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير ب”كمال” كان قد احتفل منذ اشهر قليلة وبعد علاقة حب طويلة دامت ثلاث سنوات كاملة بحفل زواجه من الممثلة التركية الجميلة فهرية أفجين الشهيرة بفريدة في قصر سعيد حليم باشا الفخم، ذي الطابع الملوكي والإطلالة البحرية الساحرة، بحضور حوالى خمسمائة مدعو ومدعوة، من تركيا، وألمانيا، والخارج، وعدد كبير من مشاهير تركيا وأصدقائهما المشتركين المقربين.

ولقد عقد قرانهما رئيس بلدية بشيكتاش مراد خازندار، الذي تسلّم الدعوة للزفاف من العروسين نفسيهما، حيث طلبا منه أن يعقد قرانهما شخصياً فوافق، واشترط عليهما أن ينجبا ثلاثة أطفال، ووعداه بذلك، لأنهما بالأصل يرغبان بذلك، ولأنهما بطبيعتيهما يحبان الأطفال جدّاً.

ولقد سحرت فهرية أفجين الحضور، بفستان زفافها الرومانسي البسيط، الذي صمّمه لها خصيصًا، مصمم الأزياء التركي الشهير رشيد باغزي باغلي، الذي شوهد في حفل الزفاف يصور العروس بهاتفه النقال، بفخر واعتزاز.

أما العريس فارتدي جاكيتين أسود وأبيض، تلبية منه لرغبة بعض معجباته اللواتي عبّرن في السوشيال ميديا، عن رغبتهنّ وتمنيهنّ بأن يرتدي بدلة زفاف بيضاء، لأنه سيظهر بها أكثر وسامة من البدلة السوداء، وقد أرضى معجباته بارتدائه اللونين، فارتدى البدلة السوداء حين عقد قرانه رسميّاً، وارتدى البيضاء لقضاء السهرة والرقص بها مع عروسه والحضور.

وكان من أبرز المشاهير الذين حضروا: الممثل التركي الواسع الشعبية كينان أميرزالي أوغلو، وزوجته الممثلة سنيم كوبال، والممثلة خديجة شندل، وزوجها الممثل والمنتج بوراك ساياشار، والممثل كرم بورسين وحبيبته الممثلة ساريناي ساريكايا، وكريم إليشيك حبيب سونغول أودين السابق، وأحد أبطال “الحب الأعمى”، والممثلة إبرو عقيل.