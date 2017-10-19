تريد أن تصبح أماً.. بوراك أوزجيفيت يشتري لزوجته فهرية أفجان منزلاً فخماً

كشف الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير عربياً باسم “بالي بيك” أن زوجته فهرية أفجان تفكر بشكل جدي من أجل إنجاب طفل، وتتطلع بفارغ الصبر أن تصبح أماً، لذا فضلت الابتعاد قليلاً عن الساحة الفنية..فهل تفاجأ فهرية جمهورها وتعلن عن حملها خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة..؟

في المقابل قدم الممثل التركي بوراك أوزجيفيت مؤخراً هدية إلى زوجته الممثلة التركية فهرية أفجان الشهيرة باسم “نجلاء”، وتمثلت في استئجاره لمنزل جديد فخم، حيث يتواجد في منطقة راقية ويتشكل من 4 طوابق، ولا يخلو بطبيعة الحال من حديقة واسعة وحمام سباحة، ويدفع بورك شهرياً ما لا يقل عن 15ألف ليرة ثمناً للإيجار، وجاءت هذه الهدية بمواصفات المنزل الذي تمنته زوجته، وللعلم فإن بوراك كان بعد الزواج يقطن بمنزل فهرية.

وعن غياب إطلالة فهرية أفجان في الأعمال الفنية، اعترف زوجها النجم بأنها ابتعدت خلال الفترة الحالية، لأنها تتطلع لأن تصبح أماً في القريب العاجل، في إشارة منه أنهما يفكران في إنجاب الأطفال، وتفضل فهرية أخذ كل وقتها للاعتناء بمنزلها وزوجها والاستعداد للإنجاب، بينما زوجها بوراك يعرض له في الفترة الحالية في الوطن العربي مسلسل يحمل عنوان “حب أعمى” عبر قنوات OSN المشفرة.