بوسي تحل بالمغرب لإحياء حفلها بموازين رغم الحكم الصادر بسجنها

حلت الفنانة المصرية “بوسي”، مساء أمس الأحد، بالمغرب صحبة مواطنها “محمد حماقي”، حيث ينتظر مشاركتهما اليوم الاثنين، في حفل ستحتضنه منصة النهضة بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار فعاليات النسخة الــ 17 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات ويستمر إلى غاية الــ 30 من الشهر الجاري.

وكان الحكم الصادر ضد الفنانة الشعبية قد طرح علامة استفهام حول مشاركتها لأول مرة في مهرجان موازين، بعد أن قضت محكمة مصرية الأربعاء 30 ماي 2018، بسجن “بوسي” لمدة 9 سنوات بتهمة إصدار صكوك بنكية مزورة لطليقها، حيث باتت العقوبة واجبة النفاذ ولا يمكن الطعن فيها لوقف تنفيذ الحكم إلا بعد تسليم نفسها لقوات الشرطة وإيداعها السجن، الشيء الذي جعل غيابها عن المشاركة في مهرجان موازين أمرا واردا، بل شبه محسوم.

يذكر أن “بوسي” ستشارك إلى جانب النجم “محمد حماقي” في حفل اليوم، الذي ينتظر أن يعرف مشاركة الفنانة المغربية الشابة “شيماء عبد العزيز” إلى جانب مواطنها “عصام سرحان”، وكلاهما تألقا ضمن فريق “حماقي” ببرنامج “ذا فويس” في نسخته الأخيرة.

هذا، ويواجه مهرجان موازين – إيقاعات العالم، خلال هذه الدورة، حملة قوية قادها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعو من خلالها إلى مقاطعة المهرجان، إلا أن هذه الحملة نجحت فقط في صنفي الأغنية المغربية والعربية، بينما تحقق منصة السويسي الخاصة بالأغنية الأجنبية أرقاما قياسية من حيث الحضور الجماهيري.