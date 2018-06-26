بوسي تقاطع المؤتمر الصحفي لموازين بسبب الحكم الصادر بسجنها

غابت الفنانة الشعبية المصرية “بوسي” عن المؤتمر الصحفي الذي برمج من طرف إدارة مهرجان موازين – إيقاعات العالم، أمس الاثنين، على هامش مشاركتها لأول مرة في النسخة الــ 17 من المهرجان.

ويبدو أن غياب “بوسي” كان تفاديا لأسئلة الصحفيين المتعلقة بالحكم الصادر في حقها آخر الشهر الماضي من طرف إحدى المحاكم المصرية، بتهمة إصدار شيكات مزورة لزوجها، خاصة بعد أن طلب من الصحفيين الذين التحقوا بالفندق حيث تقيم الفنانة المصرية، عدم التطرق إلى موضوع الحكم بسجنها “إن هم أرادوا إجراء لقاءات صحفية معها.”

وكانت “بوسي” قد أطلت على جمهور موازين بفستان سهرة قصير، بلون أزرق مع فضي بأكمام طويلة وحذاء أسود بكعب عال، وأثار فستانها الانتقادات حيث رأى البعض أن الفنانة المصرية لم تفرق بين الملاهي الليلية ومسرح موازين كمهرجان ثقافي ضخم بل هو الأول عربيا، إلا أن إطلالة “بوسي” تبقى عادية بسبب حرصها على ارتداء ذاك النوع من الفساتين في حفلات ومهرجانات عدة في مصر.

وأدت الفنانة الشعبية أنجح أغانيها خاصة تلك التي تألقت من خلالها في العديد من الأفلام إلى جانب مواطنها “محمود الليثي”، حيث بدأت حفلها بأغنيتها الشهيرة “اضحك للدنيا”، قبل أن يتفاعل معها الجمهور – على قلته – مع أغنيتها الشهيرة “آه يا دنيا”، كما حرصت “بوسي” على التفاعل مع مباراة المغرب وإسبانيا برسم آخر جولة من الدور الأول من المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم، التي جرت قبل صعودها مسرح موازين بساعة تقريبا، حيث باركت تفوق المغرب، بالرغم أن النتيجة انتهت بالتعادل بين المنتخبين 2-2، وغنت بالمناسبة “جنة جنة مغرب يا وطنا”، معربة عن إعجابها بأداء المنتخب وحبها للشعب المغربي، وأيضا لتضامن الجمهور المغربي والمصري في تشجيع المنتخبين خلال مشاركتهما بمونديال روسيا.

لحظة صعود بوسي مسرح موازين