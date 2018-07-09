بوسي: مشاركتي في موازين تؤكد أن سجني مجرد إشاعة

استقرت الفنانة المصرية “بوسي” على عدم حضور المؤتمر الصحفي الذي برمجته إدارة مهرجان موازين – إيقاعات العالم، على هامش حفلها الذي أحيته إلى جانب مواطنها “محمد حماقي” برسم النسخة الــ 17، وذلك تفاديا لأسئلة الصحفيين حول الحكم الذي صدر عن إحدى المحاكم المصرية، والقاضي بحبسها على خلفية تهمة تسليم شيكات بدون رصيد لطليقها.

واكتفت “بوسي” بإجراء مقابلات خاصة، مع مختلف وسائل الإعلام المغربية والعربية، بمقر إقامتها بأحد فنادق العاصمة المغربية الرباط.

اللقاءات كانت تحرص من خلالها إدارتها الفنية على تنبيه الصحفيين بعدم التطرق إلى قضية السجن والمحاكم، إلا أن الفنانة الشعبية نفت في تصريح لها بالقطع أن يكون ما تم تداوله صحيحا، وقالت:”قضية سجني والحكم الصادر في حقي مجرد إشاعة، والدليل أنني حضرت المغرب للمشاركة في مهرجان موازين، ولو كان الخبر صحيحا لما سمح بي بمغادرة مصر.”

وهو التصريح الذي جاء بعد ارتباك شديد، وتردد من الفنانة “بوسي” التي اضطرت بعد نهاية لقائها الصحفي إلى دفع مدير أعمالها للحاق بإحدى الصحفيات حيث طالبها بمسح التسجيل وعدم التطرق بالتالي لخبر الحكم الذي سيتم البت فيه مرة أخرى، حيث يحاول محاميها تفادي سجنها.