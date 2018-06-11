بوليا الإيطالية يجتمع بها سحر الطبيعة وجمالها

تجتمع في بوليا سحر إيطاليا بعراقتها وجمالها وطبيعتها، فهي واحدة من الوجهات السياحية التقليدية في إيطاليا، وتتميز بالبلدات الباروكية ومنازل ترولو البيضاء وبساتين الزيتون الخضراء والشواطئ الذهبية بجانب المياه الزرقاء.

وتنقسم إلى ستة مقاطعات هي: العاصمة الإقليمية باري وبارليتا أندريا وليتشي وسالنتو في الجنوب، إلى جانب موقع باسيليكاتا الأكثر شهرة وهو موطن لكهوف ماتيرا المذهلة.

منطقة غارغانو

تمتلئ بالمنحدرات الوعرة والكهوف السرية والخلجان الخلابة.

وفيها قرية فيستي التي تعود للقرون الوسطى وتتميز بشوارعها الضيقة ومنازلها البيضاء المنتشرة حول القلعة التاريخية الجميلة التي تعود إلى القرن الثالث عشر.

تحتوي غارغانو على العديد من الشواطئ الرائعة منها شاطئ ماتيناتا في المنطقة الساحلية من بيا ديل زاغار، كما يمكنك الاستمتاع بوجبة من الأسماك الطازجة في منطقة ترابوكو للصيد.

منطقة وادي ترولي

من أكثر الأماكن المحببة لدى السياح الذين يبحثون عن الهدوء والجمال الطبيعي لكونه وادي ممتد مع مناظر خيالية فريدة تنتشر فيها منازل الفلاحين الاسطوانية الشكل مع أسطح النحل المعروفة باسم ترولي.

ميناء برينديزي

تم إدراجة كموقع للتراث العالمي في اليونسكو لثقافة السلام، حيث تتميز المدينة القديمة بسحر إيطاليا النادر وتوفر الواجهة البحرية الجميلة فيها مجموعة من المطاعم والفنادق الراقية.

مدينة بولينيانو ماري