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سعيدة بزيارة لبنان ……النجمة بوني تايلر تغني أروع أغانيها وسط جمهور لبناني غفير

بقلم ريما لمع

أغسطس ٢٢ ,٢٠١٧

أطلت النجمة العالمية بوني تايلر Bonnie Tyler مؤخراً في مؤتمر صحفي من مدينة البترون اللبنانية، قبيل ساعات من اعتلائها مسرح مهرجانات البترون الدولية لتقديم حفلتها الغنائية.

تسنى لأهل الصحافة والإعلام محاورة الأسطورة العالية بونيو تايلر، فكان اللقاء عفوياً ومرحاً عبّرت خلاله النجمة البريطانية عن سعادتها الكبيرة بزيارة لبنان للمرة الاولى مثنية على روعة هذا البلد.
وتحدثت تايلر عن مسيرتها الفنية العريقة وعن أهم النجاحات والانجازات التي حققتها وكيف عملت وواظبت بمجهود كبير لتقدم اعمالاً مهمة لم تغادر ذاكرة الكثيرين حتى اليوم. ففي رصيدها مئات الأغاني الجميلة والشهيرة، التي غنتها باللغة الانكليزية وتُرجمت الى أكثر من لغة ورددها الجميع في أنحاء العالم كافة مثل “توتال اكليبس أوف ذا هارت”، “تيرن أراوند” ، و”هولدنج آوت فور اي هيرو” وغيرها من الأغاني الرائعة.

حفل النجمة تايلر كان ناجحاً وحضره حشد جماهيري كبير من محبيها، حيث غنّت أروع أغانيها التي احتلت المراكز الأولى عالمياً.

وقد أعلنت بوني من البترون أنها تعمل على إطلاق البوم غنائي جديد ستصدره خلال العام المقبل. مشددة على حماسها الكبير وفرحها بالغناء على هذا المسرح وبلقاء الجمهور اللبناني والعربي الذي تعتبره ذواقاً للموسيقى وللفن عامة.

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