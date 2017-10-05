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بيونسيه “أجمل امرأة في العالم لعام 2017” والثانية نجمة بوليود بريانكا شوبرا

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أكتوبر ٥ ,٢٠١٧

حصلت بيونسيه Beyonce على لقب “أجمل امرأة في العالم لعام 2017 ” وفقاً لموقع “باز نت” Buzznet العالمي، تلتها النجمة البوليوودية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra ، وأخريات.

احتلت بيونسيه المركز الأول في المسابقة التي أجراها الموقع الشهير مستفتياً جمهوره من القراء. فيما المركز الثاني في مسابقة “أجمل نساء العالم لعام 2017″، كان من نصيب نجمة بوليوود السمراء بريانكا شوبرا.

وتضمنت القائمة أسماءاً معروفة مثل: ميشال أوباما Micheal Obama، وجيجي حديد Gigi Hadid، وأنجلينا جولي Angelina Jolie، وغيما واتسون وكثيرات.

يُذكر أن بيونسيه ليست المرة الأولى التي تفوز فيها بألقاب جمالية، كما بريانكا التي فازت الأسبوع الماضي بالمرتبة الثامنة بين النجمات الأعلى أجراً لعام 2017 بحسب مجلة “فوربس” Forbes العالمية.

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