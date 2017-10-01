بيونسيه تشتري لتوأمها منزلاً في نيويورك ب 26 مليون دولار

يبدو أن المطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه وزوجها مغني الراب الأكثر شهرة عالمياً جاي زي، يتجهان نحو اقتناء العقارات خاصة بعد وضع بيونسيه لتوأمها، حيث اقتنيا شهر يوليو الماضي فيلا لا يقل ثمنها عن 120 مليون دولار بلوس أنجلوس، وقاما مؤخراً بشراء منزل لأطفالهما الثلاثة بسعر ناهز ال 26 مليون دولار في نيويورك، والمعروف عن النجمة أعمالها الإنسانية، وآخرها كانت إطعام المتضررين في إعصار هارفي الذي ضرب إحدى المدن الأمريكية.

فقد أكد موقع فرنسي خبر شرائهما لمنزل كبير كائن في منطقة “هامبتونس” الساحلية بمدينة نيويورك، وذكرت أنهما دفعا مبلغ لا يقل عن 26 مليون دولار، علماً أن هذه الفيلا تتربع مساحتها على1115 متراً مربعاً وتتكون من 8 غرف و11 حمام بالإضافة إلى صالات الطعام والصالونات وحمامات السباحة.

والجدير بالإشارة فإنها قامت بعد 4 أشهر من وضع توأمها وبالتحديد شهر يوليو الماضي بشراء فيلا بمبلغ 120 مليون دولار تقع في منطقة “بل آير” بلوس أنجلوس، وبالفعل تملك هذه الفنانة العالمية التي تبلغ من العمر 36عاماً ثروة طائلة هي وزوجها، لكنها لا تدخر جهداً أو مالاً في تقديم المساعدات الإنسانية، وآخرها كانت توزيع الوجبات على المتضررين من إعصار هارفي، الذي ضرب إحدى المدن الأمريكية.