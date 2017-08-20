النجمة بيونسيه تفقد 15 كلغ من وزنها الزائد في 3 أسابيع فقط

قد يدهشك تمكن النجمة العالمية بيونسيه من التخفيف من وزنها الزائد بعد حملها وولادتها في مدة قياسية، على اعتبار أنها تمكنت من فقدان ما لا يقل عن 15 كلغ في مدة لا تتعدى ال 3أسابيع فقط، ولكن نخبرك بأنها نجحت في تحدي التخفيف من الوزن واستعادة رشاقتها، بفضل ممارستها للتمارين الرياضية بشكل منتظم وبالاعتماد على مدرب مختص يوجهها، ولم تحرم بذلك نفسها من الأكل من خلال الخضوع لحمية غذائية.

مازالت النجمة العالمية بيونسيه تجمع ما بين الغناء والموسيقى وعالم الأزياء، حيث تطرح أجمل وأفخم صيحات الموضة، ومن الطبيعي أن تحافظ على رشاقتها باهتمام كبير، وبعد ولادة توأمها رومي وسير زاد وزنها كثيراً، لكنها في مدة ثلاثة أسابيع فقدت 15 كلغ دفعة واحدة.

وكان الطبيب بروس إيتنجر قد تحدث عن الوصفة السحرية التي اتبعتها بيونسيه وبالتالي مكنتها من خسارة هذا الكم الكبير من الوزن الزائد، ولم يخف أن ممارستها اليومية للتمارين الرياضية، تحت إشراف مدرب حققت لها هذه النتائج المذهلة.

فإذا كان وزنك زائداً تحلي بالإرادة وابدئي في ممارسة الرياضة تحت إشراف مدرب، وإذا لم يسمح لك دخلك المادي يمكن اقتناء بعض الكتب التي تتوفر في المكتبات حول ممارسة التمارين الرياضية التي تخلصك من الوزن الزائد وكسب جسم رشيق، من أجل الاستفادة من الكثير من المعلومات التي توجهك لأن أنواع الأجسام مختلفة، وقد تكون بعض التمارين الرياضية مناسبة لامرأة أكثر من أخرى.