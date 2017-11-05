ب 5 خطوات تحافظي على التفاح طازجاً لمدة أطول

التفاح في جميع أشكاله إذا كان ثمرة كاملة أو عصير أو فطيرة حلوة فبالتأكيد هو سناك صحي ومفيد لك ولأطفالكِ في المدرسة، ولكن عيبه الوحيد هو تغيّر لونه بعد تقطيعه بفترة قصيرة .. مما يفقده مظهره وطعمه اللذيذ وبالتالي لا يقبل عليه أفراد أسرتك.. هنا نقدم لك طريقة مجربة ومفيدة للحفاظ على التفاح فكوني معنا…

السبب في تغيّر لون التفاح

بعد تقطيع التفاح إلى شرائح وتعرّضه للهواء، يدخل الأكسجين إلى أنسجة التفاح بسهولة وتتأكسد المركبات الموجودة فيه ما يؤدي إلى تغيّر لونه إلى اللون البني الداكن كرد فعل لعملية التأكسد، الأمر كله في النهاية عبارة عن تفاعل كيماوي، يحدث عندما تكون الإنزيمات في التفاح معرضة للأكسجين في الهواء.

طريقة سهلة للحفاظ على التفاح بعد تقطيعه دون تغيّر لونه:

قطعي التفاحة إلى شرائح رفيعة، وضعيها في إناء عميق متوسط الحجم.

صبي على التفاح أي نوع من صودا الليمون -سبرايت أو سفن أب- حتى يغطي التفاح بالكامل، المشروبات الغازية المحتوية على صودا الليمون أو مشروب الزنجبيل، تحتوي على حمض الستريك الذي يعمل كمضاد لعملية الأكسدة، وبذلك يمنع حدوثها.

اتركي التفاح في المشروب من 10-15 دقيقة.

أخرجي شرائح التفاح من المشروب واغسليها إذا أردتِ، ثم ضعيها في أكياس من البلاستيك المخصص للطعام.

يمكن وضع هذه الأكياس داخل الثلاجة واستخدامها كسناك لكِ ولأطفالك، فالتفاح وجبة متكاملة وممتلئة بالفوائد.