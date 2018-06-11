ب 6 خطوات يمشي طفلك من دون تأخر

يعاني بعض الأطفال من التأخر في المشي بعد تجاوز ال 12شهراً، لذا تواجه الأمهات العديد من المخاوف، أبرزها التخوف من التأخر بعد 17شهراً، أي العمر المناسب لمشي جميع الأطفال، وتثار عدة تساؤلات.. هل الطفل يعاني من مرض ما؟ ..ثم يأتي الإسراع إلى استشارة طبية لتقف الأم على الأسباب الحقيقة التي حالت دون سيره بشكل طبيعي.

بالفعل توجد حالات نادرة يصل فيها الطفل إلى السنتين دون ان يمشي بسبب السمنة، أو لعوامل وراثية أخرى، لكن لاشك أن بلوغ الطفل 18شهراً من دون إبداء محاولات المشي، تتطلب التوجه عند طبيب أطفال، ومع ذلك توجد بعض النصائح التي تساعد طفلك على السير بعد بلوغه العام الواحد..اتبعي من خلالها 6 خطوات حتي يمشي صغيرك في وقت مبكر.

– شجعي طفلك على المشي من خلال الإمساك بيديه والتحرك به خطوة بعد خطوة على الأرض، واعلمي أنه بإمكان هذه التمارين الرياضية البسيطة أن تعمل على تقوية عضلات طفلك، وبالتالي تنشيط القشرة الحسية والحركية على مستوى المخ وتهيئته للمشي.

– في فترة الزحف التي يمر بها الرضع، حاولي أن تجعليه يقف في حجرك أو بين رجليك مع الإمساك به، من أجل تدريبه على الوقوف وتقوية وقفته.

– قللي من استعمال “المشاية” حتى لا تعيق مهارات الطفل الحركية، ومن أجل أن يعتمد على عضلاته في التحرك.

– تحفيز الطفل للوصول إلى ألعابه والإمساك بها بالاعتماد على نفسه.

– امنحي لطفلك هامش من الحرية للإمساك بالأشياء داخل غرفته الصغيرة، لكن راقبيه حتى لا يسقط حيث تدخلي في الوقت المناسب، وشجعيه على الاستناد على الأثاث وكذلك مد ذراعيه ليتعود على الوقوف والسير خطوة نحو الأمام.

– من الأفضل أن تكون عملية ترتيب الأثاث مناسبة لتحرك طفلك، من أجل أن يستند عليها في التحرك من مكانه.