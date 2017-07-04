ب 7 خطوات تتخلص من حصوات الكلى بدون تدخل جراحي

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تعتبر الكلى من أكثر أعضاء الجسم أهميّةً، فهي تُنقّي الدم، إضافة إلى دورها في المحافظة على توازن السوائل والعناصر المعدنيّة في الجسم، وتعد الحصى من أكثر الأمراض التي تصيب الكليتين شيوعاً، إذ تشير الدراسات إلى إصابة شخص واحد من كلّ عشرة أشخاص بحصى الكلى خلال حياتهم، ويُعاني الرجال منها بشكلٍ أكبر من النساء، وتَكثر الإصابات عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 عاماً.

ومن الأعراض التي تسببها حصى الكلى، الشعور بآلام شديدة، وقد يشعر المصاب بهذه الآلام في الخاصرتين أو في أسفل البطن أو أسفل الظهر أو في الحوض، وقد تمتدّ كذلك ليشعر المريض بالألم في الخصيتين، كما يشعر بآلام أو بحرقة عند التبول، ويتحوّل لون وشكل البول، فقد يصبح لون البول داكناً أو قد يصبح أحمر أو ورديّ اللون، كما يصبح البول أكثر كثافة، وقد تصدر منه رائحة كريهة.

ويشعر مريض حصى الكلى أيضاً بضرورة التبوّل باستمرار، والذهاب إلى الحمّام بشكل متكرّر، مع خروج كميّات قليلة من البول مقارنةً بعادة المريض الإخراجيّة، ويصاب أيضاً المريض بأعراض الغثيان والاستفراغ وارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي الشعور بالتعب العام والإعياء الشديدين.

وأشار موقع “health line” الطبي إلى 8 طرق مُهِمَّة تساعد فِي علاج حصوات الْكُلَى بدون تدخل جراحي: