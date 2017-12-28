الجمهور السعودي منزعج… تأجيل حفل ماجدة الرومي في الرياض

لقد تمَّ الإعلان رسمياً عن تأجيل حفل الفنانة اللبنانية السيدة ماجدة الرومي، والذي كان مقرّراً مساء الخميس 28 ديسمبر 2017 ، في جامعة الأميرة نوره في الرياض، على أن تتحوّل إلى جولة من ثلاث حفلات كبيرة.

لقد قد تمّ اتخاذ قرار إلغاء حفل السيدة ماجدة الرومي في الرياض، واللجوء إلى تعديل جديد، إفساحاً في المجال لجمهور أوسع لحضور حفلاتها في مختلف المناطق وعدد من المدن السعودية.

هذا وكان جمهور السيدة ماجدة في المملكة قد أعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الصحافة الخليجية، إنزعاجه من إقامة حفل واحد فقط للنجمة الكبيرة، وهو ما لن يتيح لأغلب محبيها مشاهدتها وسماعها.

وبسبب ضغط الحجوزات، قرّرت الجهة المنظّمة للحفل تنظيم حفلات أخرى في مدن سعودية أخرى بالإضافة إلى حفل الرياض. وبعد مراجعة جدول مواعيدها الفنّية، تقرّر تأجيل الجولة إلى مواعيد جديدة وقريبة، بحيث يمكن لأكبر عدد ممكن من الجمهور حضور حفلاتها، وفي مدن كبرى، مثل جدّة والظهران. ومواعيد الحفلات ستكون كالتالي:

2 فبراير 2018 في جدّه

6 فبراير 2018 في الرياض

9 فبراير 2018 في الظهران.

يُذكر أن السيدة ماجدة الرومي ستحيي أيضاً حفلاً كبيراً في دبي، أواخر شهر يناير المقبل. وترافقها كالعادة فرقة موسيقية من فنانين لبنانيين وأجانب بقيادة المايسترو الفنان لبنان بعلبكي.