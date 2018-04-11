بعد أيام من زواجها.. تأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم حكما بتأجيل جلسة استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الحكم بحبسها لمدة 6 أشهر، ودفع كفالة 5 آلاف جنيه، وذلك في قضية حملت عنوان “الاساءة الى نهر النيل”.

وقررت المحكمة تأجيل استئناف شيرين عبد الوهاب ليوم 24 أبريل الجاري بناءا على طلب الدفاع.

وقد استمعت المحكمة الى مرافعة يحيى منصور محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب قبل اصدارها قرار التأجيل، حيث استشهد المحامي في مرافعته بمقولة للممثل إسماعيل ياسين في فيلم “عم عبده” ورد بها نفس الجملة التي تحاكم بسببها موكلته، ورغم ذلك لم توجه له أي تهم أو محاكمات.

وقد سبق وأن قضت محكمة جنح المقطم بمعاقبة المطربة شيرين عبد الوهاب بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمها 5000 آلاف جنيه، وذلك بعد تصريحاتها في إحدى الحفلات الغنائية خارج مصر التي قالت خلالها إن مياه النيل ملوثة وتسبب الاصابة بمرض البلهارسيا، كما قضت المحكمة بتعويض مدني مقداره عشرة آلاف وجنيه واحد فقط.