تألقي بحواجب تفيض بالأنوثة في رمضان من دون عناء إزالتها

تهتم المرأة كثيرا بشكل الحاجبين على اعتبار أنهما مصدر النظرة الأنثوية الجذابة، ويمكن وصفهما كذلك بقوس الجمال الذي يشع منهما جمال العينين والوجه، وهناك من النساء من تفضلن التركيز على الماكياج وأقلام تحديد الحواجب، لكن في شهر رمضان الفضيل يمكن اللجوء إلى حيل أخرى جد طبيعية، بهدف التألق بحواجب مثالية من دون الحاجة لنزعها بالملقط أو اللجوء للماكياج لإخفائها.

ولكي تنجحي في الحصول على حواجب رائعة بعيدا عن الماكياج والملقط، يمكنك إتباع طريقتين مدهشتين وفعالتين في نفس الوقت:

في الطريقة الأولى يمكن استعمال قلم تحديد الحواجب لرسم شعيرات ناعمة، ثم القيام بعد ذلك بملأ الفراغ الموجود بين الخط الأساسي للحواجب والشعيرات التي نمت حديثا وتسببت في إفساد الرسمة، إذا يمكن التعويل على هذه الطريقة في إخفاء الأخطاء مع زيادة بسيطة في سماكة الرسمة لأنه سيكون أفضل.

أما في الطريقة الثانية يتم أخذ فرشاة الحواجب بهدف تمشيط الشعيرات بالاتجاه الذي ترغبين، وبعد ذلك يمكن التخلص من المظهر المبعثر لشكل الحواجب، والحصول على إطلالة طبيعية بعملية بسيطة لن تكلفك شيئا.