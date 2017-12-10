دراسة: الأجهزة الإلكترونية تؤخر الكلام عند الاطفال

طفلك تأخر في الكلام، وتشعرين بقلق تجاه ذلك، حيث تكلم غيره وهم في نفس عمرةه وهو مازال لم ينطق، لا شك في أن هذا الأمر سيسبب لك الإنزعاج والقلق.

تبحثين دائماً عن الأسباب والحلول، لهذه المشكلة، إلا أن هناك دراسة قد بينت أن للأجهزة الإلكترونية والأيباد بشكل خاص علاقة وطيدة في تأخر الأطفال عن الكلام، اذ تبين في البحث الذي تناول 894 من الأطفال التي تترواح أعمارهم بين الستة أشهر والسنتين أن الأطفال الذين يجلسون لوقت طويل أمام الشاشات المحمولة لا سيما الهواتف الذكية والأيباد ارتفعت نسب تأخرهم بالكلام بشكل كبير.

وفي تفاصيل الدراسة فإن 20% من الأطفال يمضون حوالى 28 دقيقة يومياً أمام الشاشات المحمولة وكل 30 دقيقة إضافية تزيد احتمال تأخر الكلام عند الأطفال بنسبة 50% في الوقت الذي لم تظهر فيه الدراسة أي علاقة لهذه العادة بالإماءات والحركات ولغة الجسد لدى الطفل وطريقة تفاعله اجتماعياً.

لا شك في أن استخدام الطفل للشاشات المحمولة لوقت طويل مضر أكثر مما هو مفيد له لذا استعيضي عن هذه الأجهزة بألعاب أخرى لإلهاء طفلك، بل ويمكنك استغلال بعض الألعاب كالمكعبات مثلاً او صور للحيوانات لتنمية ذكائه وتطوير عقله.