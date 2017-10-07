تامر حسني أول فنان عربي يظهر في مجلة Vogue العالمية

وقع الاختيار على النجم المصري الشاب تامر حسني ليتصدر مجلة Vogue التي تعد إحدى أكبر المجلات في العالم، وسيكون بذلك أول فنان عربي يحظى بهذا الاختيار، وعلى اعتبار أن شعار غلاف المجلة سيحمل اسم “رمز الموضة في الوطن العربي”، بالنظر إلى تمكن تامر حسني من إثبات أنه بذوق رفيع وتمكن فوق كل ذلك أن يلفت الانتباه بكل ما يرتديه من ملابس، وصار عدد كبير من الشباب العربي يقلد إطلالته الأنيقة والجذابة.

حظي نجم الجيل تامر حسني كما يلقب بإعجاب مجلة Vogue ليكون وجهاً جديداً لها، وجاء هذا الاهتمام بعد نجاحه في انتقاء أجمل صيحات الموضة في العالم العربي، ودائماً ما يبتكر هذا النجم في طريقة لباسه، التي يظهر بها أمام جمهوره في الدول العربية وفي العالم والتي أحيا بها معظم حفلاته الغنائية.

ووصفت هذه المجلة تامر حسني بأنه فنان استثنائي لا يتوقف عن التطور ويتمتع برؤية خاصة مميزة، سمحت بوضعه في مقدمة الصف الأول من الفنانين، وجعلته يحقق نجاحاً فنياً كبيراً، بل ويحتل الصدارة من حيث الإقبال على حفلاته، وتمكن بالموازاة مع ذلك أن يحتل الصدارة على صعيد الموضة وتحول بفضل ذلك إلى قدوة يقلده الشباب في الوطن العربي.