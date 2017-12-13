تامر حسني يحي رأس السنة الميلادية في أبوظبي

يتواجد النجم تامر حسني ب”أبو ظبي” خلال رأس السنة الميلادية، ليحي حفلاً فنياً يتوقع أن يكون كبيراً، تتدفق عليه الجالية المصرية والعربية المتواجدة بالإمارات العربية، وسيكون هذا الحفل ليلة ال31 ديسمبر الجاري ب “كاسر الأمواج”.

كل محبي نجم الجيل تامر حسني، حيث سيكونون على موعد مع حفل غنائي ضخم يحيه في رأس السنة الميلادية ليقدم أجمل ما أدى من أغاني، وبالموازاة مع ذلك يواصل تامر تصوير مشاهد فيلمه الجديد، الذي انطلق في تصويره منذ أيام قليلة ويحمل عنوان “البدلة”، علماً أنه ذا طابع كوميدي واجتماعي، حيث تعود فكرة قصته إلى تامر حسني، بينما كتب السيناريو وقام بالحوار أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته كل من أكرم حسنى وأمينة خليل وحسن حسنى وكذلك النجمة دلال عبد العزيز ومي كساب، إلى جانب محمود البزاوى ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة. ويذكر أنه أسندت مهمة الإخراج إلى ماندو العدل ومن إنتاج وليد العدل.

وبخصوص آخر أفلام تامر حسنى التي عرضت في السينما، كان فيلم يحمل عنوان “تصبح على خير”، الذي حقق نجاحاً كبيراً عبر دور العرض في السينما المصرية، وصلت إيراداته إلى 26 مليون جنيه.