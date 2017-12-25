بعد غياب 3سنوات.. تامر حسني في الكويت 19يناير المقبل

من المقرر أن يلتق نجم الجيل تامر حسني بجمهوره في الكويت يوم 19 يناير المقبل، حيث سيحي حفلاً فنياً برفقة الفنان الكويتي الشاب حمد القطان، ويعكف في الوقت الحالي على استكمال تصوير مشاهد فيلمه السينمائي “البدلة، ومن المنتظر أن يحيي كذلك حفلين فنيين، الأول مرتقب قبل نهاية السنة الجارية بالأردن والثاني خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير بسلطنة عمان.

إذا يعود النجم تامر حسني يوم 19 يناير إلى الكويت لإحياء حفل فني بصالة التزلج، بعد آخر حفل أمتع به جمهوره الكويتي منذ نحو ثلاث سنوات، وكان في مهرجان “هلا فبراير”، وتأكد الخبر بعد توقيع الفنان تامر عقدا مع المنتج ضارى المسيليم، حيث نظرا لانشغاله بتصوير مشاهد فيلمه “البدلة”، ناب عنه في التوقيع شقيقه ومدير أعماله حسام.

والجدير بالإشارة فإن نجم الجيل تامر حسنى منتظر لإحياء حفل فني بالأردن يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري، وبالتحديد على مسرح الأرينا، ويكون حاضراً ليلة رأس السنة في الإمارات العربية، وإلى جانب كل ذلك تعاقد تامر على حفل غنائي آخر يوم 23 من شهر يناير المقبل في سلطنة عمان.

واستأنف تامر حسني مجدداً تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد “البدلة”، عقب استفادته من عطلة لمدة 3 أيام بسبب تغيير الديكور، علماً أن التصوير ساري داخل أحد الاستوديوهات فى منطقة شبرامنت.

يذكر أن قصة فيلم البدلة كتبها تامر حسني وأسندت مهمة السيناريو والحوار ل”أيمن بهجت قمر، ويشارك تامر حسني البطولة كل من النجمة أمينة خليل وأكرم حسني وماجد المصري ودلال عبد العزيز ومي كساب ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.