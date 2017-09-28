“الله شاهد” تجمع تامر حسني مع أطفال the voice kids

بمناسبة البدء بتصوير حلقات “ذا فويس كيدز” the voice kids الجزء الثاني، طرح الفنان تامر حسني فيديو كليب مع أطفال “ذا فويس” الجزء الأول عبر قناته الشخصية يوتيوب، والذي حقق انتشاراً كبيراً في صفوف متابعيه.

وعرض تامر حسني الفيديو كليب الجديد والذي يحمل عنوان “الله شاهد” مع فريقه ببرنامج ذا فويس الجزء الأول وهم: مروان طارق، جاهر طه، زينب حسن، جويرية حمدي، ميرنا صلاح، رفقا القلعاني، يوسف فرج، جنين خراط، أحمد السيسي، حفظة ذكرى، أمير عموري، نجمة كور، محمد عزيز، لؤي عبدون وعلي الهادي.

ولقد حصد هذا الفيديو على إعجاب كبير من قبل الجمهور وتصدر قوائم الفيديوهات الأكثر مشاهدة من خلال القوائم الخاصة بموقع يوتيوب في لبنان ومصر والإمارات والمغرب وعدد كبير من الدول العربية.

وخصّص تامر ميزانية ضخمة جداً لهذا العمل من أجل إخراجه بجودة عالية ولدعم الأجيال الصاعدة، خاصة وأنه تحمل تكلفة سفر 45 شخص من فريقه مع أهاليهم لتصوير الفيديو بين عدة بلدان، كما وفر تامر لفريقه مصمم رقصات ليعلمهم الرقص بشكل محترف كما ظهر في الكليب.

وجاءت هذه الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد الوزيري وتوزيع توما، بينما تم تصوير الفيديو كليب بين لبنان ومصر ودبي وهو من إخراج ياسر سامي وإنتاج تامر حسني.