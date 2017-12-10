تامر حسني وشيرين عبد الوهاب في حفل فني بالسويد

سيجتمع مرة أخرى النجم المصري تامر حسني مع الفنانة المتألقة شيرين عبد الوهاب في حفل فني كبير بالسويد، وبالتحديد في كل من مالمو والعاصمة ستوكهولم يومي 9 و10 فبراير من عام 2018، ويبدو أن شيرين قد تجاوزت أزمتها الأخيرة واتجهت نحو الاهتمام بفنها ولقاء جمهورها داخل و خارج مصر، وبأجندة فنية تحمل العديد من الحفلات الغنائية، وبدوره تامر حسني مازال بالفعل فنان الجيل كما يلقب كونه استطاع أن يجمع بين العديد من المواهب من غناء وتمثيل وتلحين وما إلى غير ذلك.

كشف الفنان المصري تامر حسني عن خبر إحيائه للحفل الغنائي بالسويد عبر حسابه على موقع “أنستغرام”، والمقرر إقامته يومي 9 و10 فبراير من عام 2018، حيث سيجتمع النجمين مرة أخرى لكن في حفل فني، على اعتبار أن بداية شيرين عبد الوهاب كانت مع تامر حسني في أغنية مشتركة.

وبالموازاة مع ذلك يواصل تامر حسني نشاطه الفني الذي يعكف فيه على الغناء وكذلك خوض بطولة الأفلام السينمائية، على اعتبار أنه يشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “البدلة”، ويشارك فيه كل من أكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز، وإلى جانب محمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة، علماً أنه ينتظر طرحه للعرض بدور السينما خلال موسم نصف العام الدراسي.

ويتواجد تامر حسني في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس كيدز” إلى جانب كاظم الساهر ونانسي عجرم، وشرع في عرض حلقات الموسم الثاني من هذا البرنامج الناجح بالنظر إلى نسبة المشاهدة العالية التي يحظى بها في العالم العربي.