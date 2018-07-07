تامر حسني يتقن اللهجة الجزائرية ويشوق جمهوره بأغنية “وإنت معايا” رفقة الشاب خالد

حرص النجم المصري تامر حسني على تشويق جمهوره، من خلال قيامه بنشر مقطع من كواليس تصوير أغنية “وإنت معايا”، التي تجمعه مع المطرب الجزائري والعالمي الشاب خالد، وجاء ذلك عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، وأظهر تامر قدرة كبيرة على إتقان اللهجة الجزائرية، حيث يتوقع أن يبهر بها معجبيه من الجزائريين والعرب كذلك.

رغم أن الفيديو كليب الكامل لأغنية “وإنت معايا” التي تجمع كل من النجمين الشاب خالد وتامر حسني لم يصدر بعد، لكن الفنان المصري تامر حسني فضل أن يشوق جمهوره، بنشر لقطات من كواليس تصوير أغنيته الجديدة التي تجمعه مع الشاب خالد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأظهر الفيديو جانبا من أجواء المرح الممزوج بالحماس بين جميع فريق العمل.

وفي نفس الفيديو أثنى المخرج سعيد الماروق بشكل واضح على الفنان المصري، على اعتبار أنه كان صاحب فكرة هذا المشروع الذي يقترب من رؤيته النور، في حين مهندس الصوت ياسر أنور، كشف على تفوق حسني كونه أتقن اللهجة الجزائرية بشكل محكم ولافت.

والجدير بالإشارة فإن الشاب خالد، كان قد قام شهر سبتمبر الماضي بتسجيل الجزء الخاص به من هذا الديو الغنائي في استديو الملحن اللبناني ميشال فاضل الكائن في بيروت، ولم يخف وقتها خالد سعادته بالتعاون مع تامر حسني، واعترف بأنه يتمتع بذكاء فني يضاف إلى رصيد شعبيته الكبيرة في الجزائر ومصر والوطن العرب، وحتى وسط الجالية العربية في المهجر.

ومن جهته سجل تامر حسني الجزء الخاص به في استديو TH production. علما أن أغنية “وإنت معايا” كتب كلماتها ولحنها تامر حسني، وترمي إلى محو سوء التفاهم الذي تسببت فيه كرة القدم بين مصر والجزائر فيما مضى، وينتظر أن تعبر عن جميع الشعوب العربية.