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تامر حسني يحي حفلاً فنياً في دبي

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نوفمبر ٢٢ ,٢٠١٧

يحي النجم المصري تامر حسني حفلاً فنياً في الإمارات العربية الجمعة 24 نوفمبر، حيث سيؤدي أجمل أغانيه القديمة والجديدة، والجمهور وسيكون هذا الموعد معه في القرية العالمية الكائنة في دبي ليستمتع بسهرة ممتعة.

و بالموازة مع ذلك سوف يخوض الفنان تامر حسني بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “البدلة”، حيث يشاركه فيه البطولة كل من أكرم حسني ودلال عبد العزيز وإلى جانب كل من محمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة، علماً أنه من إنتاج وليد منصور، وموعد الشروع في تصوير أولى مشاهده يوم 20 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال موسم نصف العام الدراسي المقبل.

يمكن القول أن تامر حسني يعتبر من الفنانين الشاملين في الوطن العربي، لأنه يجمع ما بين الغناء والتمثيل والعديد من المواهب مثل التلحين وكتابة قصص الأفلام وإخراج الكليبات وكذلك الإنتاج، ويلقب بمطرب الجيل نظراً للنجاح الكبير الذي حققه والجوائز العديدة التي توج بها.

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