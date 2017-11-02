تامر حسني يخوض تجربة سينمائية جديدة..قريباً

عقب نجاح فيلمه “تصبح على خير” الذي عرض خلال موسم عيد الفطر الماضي، شرع النجم المصري تامر حسني في التحضير لخوض تجربة سينمائية جديدة مع السيناريست أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور، ومن المنتظر أن يشارك في هذا العمل الفني الفنان أكرم حسني، على اعتبار أنه كان من أول المتعاقدين مع الشركة المنتجة.

يواصل النجم تامر حسني الوقوف على سلسلة من التحضيرات، للقيام ببطولة فيلم سينمائي جديد مع المنتج وليد منصور والسيناريست أيمن بهجت قمر، الذي يعكف على كتابة النص خارج مصر طبقاً لما يتطلبه هذا العمل، وبالموازاة مع ذلك يقوم المخرج محمد العدل على ترشيح فريق الممثلين الذين سوف يشاركون إلى جانب تامر حسني، وتوجت المفاوضات مع الفنان أكرم حسني بتعاقده مع الشركة المنتجة، ومازال لم يكشف بعد عن الأبطال الآخرين الذين تم ترشيهم ويجري الاتفاق معهم في الوقت الحالي، خاصة ما تعلق بالبطلة التي ستقف إلى جانب النجم تامر حسني.

ويأتي هذا الفيلم الجديد بمثابة التعاون الثاني ما بين تامر و المنتج وليد منصور، بعد النجاح الكبير الذي حققاه خلال لقائهما في فيلم “تصبح على خير” الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، ويحرص القائمون على هذا الفيلم، عدم الكشف في الوقت الحالي عن قصة الفيلم وعنوانه إلى غاية الاقتراب من تاريخ بداية التصوير.