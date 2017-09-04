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بعد تخلي شيرين وأنغام عنه.. تامر حسني يقف إلى جانب طارق فؤاد في أزمته الصحية

بقلم خديجة براق

سبتمبر ٤ ,٢٠١٧

كشف المخرج “عمر زهران” عن مبادرة الفنان “تامر حسني” تجاه زميله “طارق فؤاد” الذي يعاني من وضع صحي حرج، وذكر “زهران” أن “تامر” اتصل للسؤال عن وضع زميله “طارق” وعن الدعم الممكن أن يقدمه له.

المخرج الذي أشاد بأخلاق النجم “تامر حسني” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أشار إلى أن الاتصال الهاتفي تم بتواجده عندما كان برفقة الفنان “طارق فؤاد.”

وكان الفنان “طارق” قد كشف في تصريح له، أن عدة أسماء من الوسط الفني تخلوا عنه في أزمته وخص بالذكر بالاسم: الفنانة “شيرين عبد الوهاب”، والمطربة “أنغام”.

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