تامر عبد المنعم يتزوج للمرة الثانية في حضور النجوم والمشاهير

في أحد الفنادق النيلية الكبرى احتفل الفنان والمنتج والاعلامي تامر عبد المنعم بزواجه للمرة الثانية بحضور حشد هائل من المشاهير ونجوم المجتمع.

صادف يوم الزفاف 18 أكتوبر أيضا احتفال تامر عبد المنعم بمناسبة عيد ميلاده أيضا. لم تكن العروس أمنية الطوخي هي الزوجة الاولى لعبد المنعم، فمن المعروف أنه متزوج من نجلة المحامي الشهير فريد الديب.

أحيا الحفل الفنان عمرو دياب الى جانب الراقصة الاستعراضية ألا كوشنير. وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع أشهرهم رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، الى جانب المنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة المشهورة نسرين امام.

كما حضر أيضا خالد ابو بكر وعلاء عابد وحرمه الإعلامية بسمة وهبي، ومن ضمن الحضور كذلك الإعلامي عماد الدين أديب وحرمه ورجل الاعمال محمد الأمين والاعلامي المعروف تامر أمين والاعلامي وائل الإبراشي وأشرف عبد المنعم شقيق العريس.

ومن الفنانين حضر محمد لطفي ومصطفى شعبان وطلعت زكريا ونجله الفنان الشاب عمر و أيضا محمد الشقنقيري وحرمه والفنان شادي شامل وكذلك خالد سليم وحرمه.