تانيا قسيس تغني أمام دونالد وميلانيا ترامب في سفارة الكويت

غنّت النجمة اللبنانية العالمية تانيا قسيس أجمل أغانيها، في حفل المؤسسة الكويتية-الأميركية الذي استضافه سفير الكويت الشيخ سالم الصباح وزوجته الشيخة ريما الصباح في مقرّ السفارة الكويتية، في واشنطن، بحضور رئيس جمهورية الولايات المتحدة دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

قدّمت تانيا قسيس مجموعة من الأغاني المميزة، أمام جمهور عريق في الحفل المميز لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والذي كان يهدف لتكريم السيدة الأولى ميلانيا ترامب لقاء جهودها في مجال العمل الإنساني.

وقد ذكرت زوجة السفير الشيخة ريما الصباح، أنه تمَّ خلال هذا العام وحده جمع أكثر من مليون دولار لبرامج المفوضية التي تمكّن النساء والفتيات.

وفي هذه المناسبة أطلقت الفنانة تانيا قسيس أغنيتها الجديدة “الأرض للجميع” بنسختها الانجليزية “LAND FOR ALL” والتي تمَّ إنتاجها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبدعم من Ousseimi Foundation، Arope Insurance، BankMed و LiBank ، وأهدت الأغنية الجديدة لجميع الحاضرين.

وقف الرئيس دونالد ترامب في نهاية أداء تانيا قسيس وهنّأها قائلاً “أنت رائعة!” (You are awesome!) ، كما قبّلتها السيدة الأولى ميلانيا ترامب وأضافت قائلةً: “لقد كنت بغاية الجمال”.

حضر الحفل عدد كبير من الضيوف البارزين، ومنهم ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي ايفانكا ترامب، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس الذي أدلى بتصريح مميّز، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، ووزير التجارة ويلبر روس، ووزير النقل إلين تشاو، والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدى نيكي هالي، ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

كما حضر الحفل مستشارالرئيس للأمن القومي هربرت ماكماستر، ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين غاري كوهن، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ومستشار الرئيس كيليان كونواي، والسكرتير الصحافي للبيت الأبيض سارة ساندرز، ومجموعة من أعضاء الكونغرس، وعدد من سفراء دول الخليج لدى الولايات المتحدة، من بينهم سفير السعودية بواشنطن الأمير خالد بن سلمان، وسفراء عرب وأجانب.

وبهذا الحفل تصبح النجمة تانيا قسيس، الفنانة اللبنانية الأولى التي تغني أمام رئيس أميركي.