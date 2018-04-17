طريقة المحترفات في تتبيل اللحوم والأسماك والفراخ والأرز

يتفق أن حسن استعمال التوابل يعد العامل الرئيسي في تحضير أطباق لذيذة ونجاح مختلف الوصفات، من أجل ذلك نقدم لك الطريقة الصحيحة في تتبيل العديد من الأطباق حتى تحصلي على نكهة شهية، وبالتالي النجاح في تتبيل اللحوم والأسماك والأرز والبيتزا والشوربة والفراخ بمهارة وتماما مثل المحترفات.

*توابل الشوربة:

المقادير:

1كوب كزبرة ناشفة

1كوب من عشبة الشيبة

½ كوب فلفل أسود

1كوب من أعواد القرفة المقطعة

½ كوب قرنفل

½ كوب حبهان

طريقة التحضير:

تمزج جميع المقادير السابقة وتطحن مع بعضها البعض، ثم يتم حفظها في برطمان في دولاب المطبخ، من أجل استعمالها كلما تم تحضير طبق الشوربة.

*توابل الأرز:

المقادير:

1ملعقة كبيرة فلفل أسود

10 حبات حبهان

2 عود قرفة

10 حبات قرنفل

طريقة التحضير:

تمزج جميع المقادير وتطحن مع بعضها البعض، ثم يتحفظ بها في برطمان في دولاب المطبخ إلى حين الاستعمال، فيأخذ منها الكمية الكافية.

*توابل اللحم:

المقادير:

½ ملعقة كبيرة) قرنفل مطحون

½ ملعقة كبيرة فلفل حار

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة روزماري مطحون

1 ملعقة كبيرة زعتر بري مطحون

1ملعقة كبيرة زعفران

1 ملعقة كبيرة (30 جم) زنجبيل

½ 1 ملعقة كبيرة قرفة

2 ملاعق كبيرة حبهان ناعم

2 ملاعق كبيرة كاري

2 ملاعق كبيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة ورق لورا أو الغار مطحونة

3 ملاعق كبيرة كمون

5 ملاعق كبيرة من بهارات البرياني

5 ملاعق كبيرة سماق

طريقة التحضير:

تخلط المقادير مع بعضها البعض ثم تطحن جيدا، ويتحفظ بها في برطمان في دولاب المطبخ ويستعمل منها في تتبيل اللحم.

*توابل الفراخ:

المقادير:

½ ملعقة كبيرة قرنفل مطحون

½ ملعقة كبيرة فلفل حار

ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة روزماري مطحون

1ملعقة كبيرة زعتر بري مطحون

1 ملعقة كبيرة زعفران

1 ملعقة كبيرة زنجبيل

1 ملعقة كبيرة ثوم مطحون

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

1 ملعقة كبيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة كمون

2 ملاعق كبيرة حبهان ناعم

2 ملاعق كبيرة فلفل أسود

2 ملاعق كبيرة كبيبة صيني

2 ملاعق كبيرة ورق لورا أو الغار مطحونة

5 ملاعق كبيرة من بهارات البرياني

5 ملاعق كبيرة سماق

طريقة التحضير:

تخلط جميع المقادير ويتم طحنها مع بعضها البعض، ويتحفظ بها في برطمان في دولاب المطبخ إلى غاية الاستعمال.

*توابل صلصة البيتزا:

المقادير:

1 ملعقة كبيرة زعتر

1ملعقة كبيرة بابريكا

1ملعقة كبيرة نعناع جاف

½ ملعقة كبيرة بودرة ثوم

1ملعقة كبيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:

تمزج جميع المقادير ويتم طحنها مع بعضها البعض، ثم تحفظ في برطمان في دولاب المطبخ، وعند تحضير صلصة البيتزا يؤخذ منها حسب الحاجة.

*توابل السمك:

المقادير:

1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة كزبرة

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

½ ملعقة كبيرة حبهان

طريقة التحضير:

تمزج جميع المقادير وتطحن بعد ذلك مع بعضها البعض، ثم يتحفظ بها في برطمان في دولاب المطبخ، ويستعمل منها عند تتبيل السمك.