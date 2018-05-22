بالفيديو: تجاهل تام للفنانة إليسا في مهرجان كان السينمائي

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف لا تحسد عليه أثناء مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي.

وقد تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مقاطع الفيديو التي تجسد موقف في غاية الاحراج للفنانة إليسا.

فأثناء مرورها على السجادة الحمراء وقفت أمام مصورين المهرجان، وهي تمني النفس بأن يلتفوا حولها ويتسابقوا لالتقاط الصور لها كما يحدث في المناسبات العربية والمحلية، لكن ذلك لم يحدث، وتعرضت إليسا لنوع من التجاهل التام، ولم يتم التقاط أي صورة لها مما أوقعها في حرج كبير.

حاولت إليسا إخفاء الحرج الذي تعرضت له عندما التفتت للتحدث مع سيدة أخرى كانت الى جوارها. وقد حضرت إليسا الى مهرجان كانم بناء على دعوة المخرجة اللبنانية نادين لبكي، مخرجة فيلم “كفر نعوم” والذي فاز بجائزة لجنة التحكيم بالمهرجان.