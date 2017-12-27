خطوات ذهبية لتجديد شكل حاجبيك من دون إزالة الشعر

إذا قررت تغير شكل حاجبيك، يمكنك عدم اللجوء إلى مغامرة إزالة الشعر في هذه المنطقة الحساسة من الوجه، في ظل وجود بديل آخر يسمح بتغيير إطلالتك باستمرار، ويمكنك النجاح في ذلك من خلال اتباع خطوات ذهبية تجعلك تنوعين من رسم الحواجب كلما رغبت في ذلك.

يمكن التعويل على قلم الحواجب في تحديد رسمة حواجب تناسب وجهك وذوقك، وبالتالي التخلي عن خيار نزع الشعر بالملقط.

قومي باختيار شكل الحواجب الذي تفضلين، واستعيني بصالون التجميل المفضل لديك في رسم شكلها، على اعتبار أن الطريقة الصحيحة لعمل التاتو يساعدك على رسم الحواجب بنجاح كبير لا يقبل الخطأ، بالإضافة إلى أن التاتو يدوم لفترة أطول.

استعيني بكريم الأساس من أجل إخفاء الشعر الصغير الزائد المنتشر في منطقة الحواجب، واحرصي على استعمال كريم الأساس بشكل صحيح، حتى تكون إطلالتك ساحرة ومن دون أي شوائب، لكن ينبغي انتقاء لون كريم الأساس المناسب للبشرة لإخفاء الشعيرات غير مرغوب فيها.

ولاستكمال العملية أنت في حاجة إلى عملية التقشير من خلال مزج كمية من الأكسجين وبودرة التفتيح، وبالتالي الحصول على عجينة طرية، ثم يثبت هذا الخليط على منطقة الشعيرات التي ترغبين في عدم ظهورها، وتترك لمدة 10 دقائق بهدف تفتيح الشعيرات الصغيرة، وحتى تسهل مهمة تغطيتها بكريم الأساس.

وفي الأخير لا تترددي في استعمال الماسكرا من أجل تكثيف الحواجب.