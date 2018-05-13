تجنبي تناول كريما الشوكولاتة والبوظة في رمضان لهذه الأسباب

ينصح خبراء التغذية بعدم الإقبال على تناول بعض الحلويات على وجه الخصوص، لأنها تؤثر على صحتك وفي نفس الوقت تزيد من وزنك، كونها تحتوي على كمية مرتفعة من السعرات الحرارية، غير أنها فقيرة من حيث العناصر المغذية، لذا حاولي تجنبها في شهر الصيام، وبالموازاة مع ذلك ركزي على تناول الخضر والفواكه والحساء والعصير وما إلى غير ذلك، ومن الحلويات التي ينبغي الابتعاد عنها، نذكر كريما الشوكولاتة والبوظة وكذا سلطة الفواكه لهذه الأسباب..

صحيح أن كريما الشوكولاتة تعد من الحلويات اللذيذة ومذاقها شهيا، لكنها تحضر من صفار البيض النيء الذي قد يحمل له معك مفاجأة غير سارة، والمتمثلة في خطر العدوى بجراثيم السالمونيل، بسبب ذلك ينصح الخبراء بالابتعاد عنها في رمضان من أجل تجنب حدوث أي طارئ قد يضر بصحتك، ناهيك عن احتوائها على كمية معتبرة من السكر، والتي من دون شك ستكون سببا مباشرا في زيادة وزنك.

أكيد أن ما يسحر الكثيرات ويجذبهن تذوق كوب من البوظة الباردة، لكن يستحسن في رمضان نسيان ذلك، على اعتبار أنها غنية بالمواد الدسمة والسعرات الحرارية العالية، علما أنها ستكون العامل المباشر في زيادة الوزن.

لا يخفى أن سلطة الفواكه تضاف إليها كمية معتبرة من السكر، وتتشكل من فواكه موسمية غنية بالفيتامين أو قد تحضر من فواكه معلبة، حاولي قد المستطاع عدم تناولها في شهر رمضان.