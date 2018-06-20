وسائل ضرورية تجنبك مخاطر الحمامات العامة

قد نقضي يوماً طويلاً خارج البيت سواءاً في العمل أو في الأسواق أو للتنزهه أو غيرها من الأمور الحياتية اليومية، وبالتالي نحتاج لدخول الحمام، ولا يخفى على أي أحد منا أن الحمامات العامة هي بيئة آمنة للبكتيريا والجراثيم والأمراض المختلفة، لكن يبقى السؤال، كيف نحمي أنفسنا من انتقال هذه الأمراض إلينا من استخدام الحمامات العامة التي يدخل إليها المئات والتي قد لا يتمّ تنظيفها بالشكل المناسب أو تعقيمها؟

يجب أن تعلمي أن الأمراض الجنسية بشكل خاص لا تنتقل عبر هذه الحمامات أما الأمراض الجلدية فهي تحتاج إلى نسبة حضانة طويلة بعض الشيء للإصابة بها.

ولا بد أن تعلمي أيضا ًأن بعض الأمراض الجلدية قد تنتقل عن طريق اليد أكثر من التلامس المباشر بكرسي الحمام. وفي كلتا الحالتين، لا بدّ من أخذ الحيطة لتلافي أي تداعيات محتملة لذا:

قومي بغسل قاعدة الكرسي بالماء لمرات عدة من أجل إزالة أكبر عدد من الجراثيم.

إذا لم تتوفر بحوزتك أدوات تعقيم، استخدمي أي نوع مطهر مثل المناديل المبللة لمسح قاعدة المرحاض.

يمكنك أيضاً استخدام أكياس النايلون ووضعها على قاعدة المرحاض وبهذا تتجنبين العدوى بالأمراض الجلدية.

لا تنسي أن تغسلي يديك جيداً بعد الخروج من المرحاض لحماية نفسك من الجراثيم والأمراض التي تنتقل بواسطة اليدين.