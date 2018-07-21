طرق فعالة تجنبك الوقوع في مصيدة “الأكل العاطفي”

اذا كنت تشعرين أحياناً بالميل لتناول الطعام ليس بدافع الجوع إنما استجابة لمشاعر سلبية داخلك، فهذا ما يُسمى “بالأكل العاطفي” ، والذي يأتي تعبيراً عن مشاعر الإحباط والتوتر والقلق، كما أنه لايمكنكِ التخلص من هذه الأحاسيس إلا من خلال تناول أنواع مختلفة من الأطعمة التي غالباً ما تكون دسمة ومشبعة بالسكريات والنشويات.

أظهرت العديد من الدراسات أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عاطفية وتفاعلية، وكثيراً ما يميلون للوجبات الدسمة عندما يشعرون بالألم أكثر من الأشخاص أصحاب الوزن الطبيعي، إضافة إلى أنه دائماً ما يواجه البدناء مشاعر سلبية بتكرار وبكثافة أكثر من الأشخاص أصحاب الوزن الطبيعي.

سيطري على نوبات الأكل العاطفي بمن خلال ـ: