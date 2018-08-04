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تحضيرات مهمة تسهل على الحامل عملية الولادة الطبيعية

بقلم

أغسطس ٤ ,٢٠١٨

من المهم أن تستعد المرأة الحامل للولادة لتكون سهلة وطبيعية وآمنة ويكون ذلك عبر وسائل وتحضيرات عليها أن تقوم بها من أجل ذلك، إليك تلك التحضيرات..

• من المهم أن تتبع الحامل نظام غذائي صحي قبل الولادة وتحافظ على زيادة وزنها بالمعدل الطبيعي

• التركيز على تناول الفواكه والخضروات طوال أشهر الحمل وخاصة في الشهر التاسع، لحاجة جسمها للفيتامينات والمعادن ومنها الحديد والكالسيوم المهمة للحامل.

• الحرص على ممارسة التمرينات الرياضية التي تناسبها، مثل رياضة المشي واليوجا، حيث تساعد على الولادة الطبيعية.

• ولتسهيل الولادة الطبيعية هناك أعشاب طبيعية يمكن أن تتناولها الحامل مثل:

المريمية: التي تساعد على تقوية عضلة الرحم، والتخفيف من الآلام وتساعد على زيادة عملية

الطلق.

الحلبة: تساعد على فتح الرحم وتسهيل عملية الولادة.

اليانسون: يساعد على تسهيل عملية الولادة.

الثوم: يحتوي على العناصر الطبيعية التي تساعد على تسهيل وتحفيز عملية الولادة. ويفيد في التخلص من كمية البراز التي توجد بالأمعاء.

الصبار: يساعد على تحفيز الولادة الطبيعية، لأنه يزيد من تقلصات الرحم.

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