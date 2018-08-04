تحضيرات مهمة تسهل على الحامل عملية الولادة الطبيعية

من المهم أن تستعد المرأة الحامل للولادة لتكون سهلة وطبيعية وآمنة ويكون ذلك عبر وسائل وتحضيرات عليها أن تقوم بها من أجل ذلك، إليك تلك التحضيرات..

• من المهم أن تتبع الحامل نظام غذائي صحي قبل الولادة وتحافظ على زيادة وزنها بالمعدل الطبيعي

• التركيز على تناول الفواكه والخضروات طوال أشهر الحمل وخاصة في الشهر التاسع، لحاجة جسمها للفيتامينات والمعادن ومنها الحديد والكالسيوم المهمة للحامل.

• الحرص على ممارسة التمرينات الرياضية التي تناسبها، مثل رياضة المشي واليوجا، حيث تساعد على الولادة الطبيعية.

• ولتسهيل الولادة الطبيعية هناك أعشاب طبيعية يمكن أن تتناولها الحامل مثل:

المريمية: التي تساعد على تقوية عضلة الرحم، والتخفيف من الآلام وتساعد على زيادة عملية

الطلق.

الحلبة: تساعد على فتح الرحم وتسهيل عملية الولادة.

اليانسون: يساعد على تسهيل عملية الولادة.

الثوم: يحتوي على العناصر الطبيعية التي تساعد على تسهيل وتحفيز عملية الولادة. ويفيد في التخلص من كمية البراز التي توجد بالأمعاء.

الصبار: يساعد على تحفيز الولادة الطبيعية، لأنه يزيد من تقلصات الرحم.