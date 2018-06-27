هكذا تحولت ميغان ماركل إلى أيقونة للجمال والموضة

تمكنت النجمة الأمريكية ميغان ماركل وزوجة الأمير هاري من التحول إلى أيقونة للموضة ورمزا للأناقة، بفض إطلالتها الساحرة والمميزة، والسر يكمن في خيارتها الناجحة سواء تعلق بحسن انتقائها للملابس أو الماكياج وحتى بالنسبة للأكسسوارات التي تتزين بها، وإذا كنت واحدة من المعجبات بها تعرفي على خياراتها التي جعلتها تتألق وحولتها إلى علامة مميزة في عالم الموضة والجمال.

بالرغم من سلسلة القواعد التي يفرضها القصر الملكي الذي تعيش فيه القادمة الجديدة ميغان ماركل، لكن هذا لم يمنعها منذ البداية من حجز مكانة لها في عالم الموضة، ولعل السر يكمن في كونها تعمل على انتقاء التصميمات البسيطة التي تفيض بالرقي، وهذا ما يمنحها الكثير من الفخامة وسواء تعلق الأمر بالملابس أو الإكسسوارات ، ولعل من أشهر دور الأزياء التي فضلت ماركل التعاون معها وتعكف على تفصيل ملابسها نذكر كل من “Oscar de la Renta” و “Givenchy” و “Roland Mouret”.

أما فيما يتعلق بلمسة الماكياج الناعمة التي تفضلها ميجان ماركل، فيمكن القول أن ماكياجها جد ” طبيعي ” بنسبة كبيرة، ولعل هذا هو السر الذي يضفي عليها الكثير من الجمال و الجاذبية، وفوق ذلك يجعلها تتألق بشكل كبير، ويمكن الوقوف على أن معظم الاطلالات تعتمد فيها ماركل علي أحمر الشفاه ” pinky-nude” وبالإضافة إلى اللون الوردى ، ولا تتخلى ماركل أبدا في جميع إطلالتها عن الـ smoky eye الذي يجعل إطلالتها ذات بريق وسحر مميزين.