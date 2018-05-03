الطريقة الصحيحة لتخزين الطعام لشهر رمضان

لن يكون سهلا الجمع ما بين العديد من المهام خلال شهر رمضان الفضيل بالنسبة للمرأة، خاصة عندما تكون صائمة، ولديها أعباء منزلية من تنظيف وطبخ والاعتناء بالأطفال وكذا وظيفتها خارج المنزل، لذا نقول لك بأنه يمكنك التقليل من ساعات الوقوف في المطبخ من خلال تحضير قائمة من الأطعمة وتخزينها قبل بداية شهر رمضان، ونقترح عليك بعض الأفكار الرائعة بهدف تحضير مجموعة من الأكلات داخل “الفريزر”، توفر لك الوقت والجهد في رمضان.

سيكون أفراد العائلة في حاجة إلى كمية معتبرة من التمر لكسر الصيام، وينصح، بنزع النواة من التمر، ويحتفظ بعد ذلك بالتمر في الثلاجة لاستعماله في رمضان مع الحليب أو في إعداد الخشاف.

من أصعب المهام في عملية تحضير الطعام تقشير البصل، لذا يمكنك أن تقشري كمية من البصل، ثم يتم ضربها في محضر الطعام حتى تصل للقوام المفضل، لا تكثري من ضربه حتى لا ينعم قوامه أكثر من اللازم، ثم يصفى جيدا ويحتفظ بماء البصل في علبة حفظ الطعام بالفريزر، ويمكن استعمالها في إعداد تتبيلات اللحوم والدجاج، ويحتفظ بالبصل المضروب في أكياس حفظ الطعام في الفريزر، بعد تفريغ الهواء منها جيدا، ويستعمل البصل المجمد مباشرة في الطهي.

تعد المحاشي الطبق الرئيسي في رمضان على اختلاف أنواعها، ويمكن تحضير كمية من خلطة المحشي على طريقتك الخاصة، وبعد ذلك تقسم وتوضع في أكياس حفظ الطعام بالفريزر حتى تستعمل في الحشو في رمضان.

من الأحسن اقتناء من السوق قبل شهر رمضان كمية من صدور الدجاج، حيث تقطع إلى قطع صغيرة لاستعمالها في الشاورما، ويمكن أن تطلبي من الجزار تقطيعها، ومن الأحسن تتبيل صدور الدجاج بماء البصل والملح والفلفل والليمون وبهارات الدجاج ومع إضافة ملعقة من الزبادي، وتترك بعد ذلك في الثلاجة لعدة ساعات قبل البدء في إعدادها.

والطريقة الصحيحة لتحضير صدور البانيه، يتم وضع الصدور المتبلة في الدقيق ثم البيض وبعد ذلك في البقسماط، ثم تقسم بكميات مناسبة في علب حفظ الطعام لتوضع بالفريزر، ويمكنك الاستعانة بها في إعداد العديد من وجبات الإفطار في شهر رمضان، وتقدم مع المكرونة باختلاف أنواعها أو الأرز البسمتي أو الأرز بالخلطة.

ولتسهيل عملية إعداد شاورما الدجاج قومي بتتبيل قطع الدجاج ببهارات الشاورما والخل والزبادي، ثم تحفظ في أكياس حفظ الطعام بالفريزر، وتستعمل في شهر رمضان في تحضير فتة الشاورما، أو تقدم مع المكرونة بالصوص الأبيض أو الأحمر.

في الكثير من الأحيان تحتاجي إلى البطاطس المقلية المقرمشة اللذيذة على سفرة الإفطار أو السحور في رمضان، ويمكن تقشير كمية من بطاطس التحمير، وتقطيعها إلى أصابع بالسمك الذي تفضلينه، وتسلق لمدة دقيقتين ثم تخرج من الماء المغلي لتدخل في وعاء به ماء مثلج لمدة ربع ساعة، وتوضع البطاطس على منشفة قطنية نظيفة حتى تجف تماما، بعد ذلك يمكنك تقسيمها إلى وجبات بأكياس حفظ الطعام وتدخل في الفريزر وتطهى في كل مرة في زيت ساخن أو داخل الفرن.

يعتبر اللحم المفروم من أهم الأكلات التي يجب أن تتوفر في الفريزر، لأنه ضروري لتحضير العديد من الأطعمة، ويمكن اقتناء كمية من اللحم المفروم ويقسم إلى نصفين، النصف الأول يحضر منه عصاج اللحم المفروم، عن طريق طهيه مع البصل على النار وتتبيله بالملح والفلفل، وبعد نضجه يترك حتى يبرد ثم يحتفظ به في أكياس حفظ الطعام بالفريزر، بكميات تحتاجينها في كل مرة، ويمكن أن تحضري بواسطته كل من المكرونة بالبشاميل والرقاق باللحم المفروم والسمبوسك، وما إلى غير ذلك.