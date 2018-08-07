تخلصي من اسمرار البشرة في فصل الصيف بمواد طبيعية سحرية

العديد من الفتيات يواجهن مشكل اسمرار البشرة في أماكن حساسة من الجسم بفعل فصل الصيف الساخن، وعلى وجه الخصوص في بعض المناطق على غرار أسفل الإبطين والرقبة وإلى جانب منطقة الجزء الداخلي من الفخذين، الناتج عن فعل الاحتكاك والتعرق، لذا يميل لونها إلى السمرة مما يحرج الفتاة كثيرا، لكن مع وجود الحلول الذهبية وبمواد طبيعية متوفرة في المطبخ والسوق، يمكن التخلص من الاسمرار غير مرغوب فيه بمواد طبيعية سحرية نتائجها دون شك سوف تبهرك.

الأرز مزيل الألوان الغامقة

تعد منطقة أسفل الإبطين من المناطق الحساسة واسمرارها يزعج المرأة كثيرا، لذا ما عليك سوى الاستنجاد بطحين الأرز والخل، لأن هذا المزيج لديه فعالية عالية في قتل البكتيريا وإزالة الجراثيم التي تطرح الروائح الكريهة، وينصح بمزج 4 ملاعق كبيرة من طحين الأرز مع ملعقتين كبيرتين من الخل، إلى غاية الحصول على معجون متماسك، ثم يثبت على منطقة الإبطين ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف ثم يغسل بالماء الفاتر، وينبغي تكرار العملية من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع.

اللوز السحري

تعد منطقة الرقبة من أول المناطق المتضررة من أشعة الشمس الحارقة، ولتفادي لونها الغامق الذي يميل إلى الاحتراق، ينصح الاستعانة بمقشر اللوز، على اعتبار أن اللوز يصنف ضمن المصادر الغنية بفيتامين E الذي يعمل على تعزيز الصحة العامة للبشرة، وبالتالي المساهمة في تفتيحها، وأول خطوة تتمثل في طحن 8 حبات لوز جيدا، وأضيفي لها بعد ذلك ملعقة صغيرة من الحليب البودرة وملعقة صغيرة من العسل، وينبغي مزج الخليط جيدا ثم يدهن به منطقة الرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر، ومن الضروري تكرار عملية التقشير 3 مرات كل أسبوع.

السكر والعسل

يتضرر الجزء الداخلي للفخذين بفعل السمنة وكذا الاحتكاك وعدم التوازن الهرموني، إلى جانب السكري ومن الحلول السحرية مقشر العسل والليمون والسكر، حيث اخلطي ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون مع 2 ملاعق كبيرة من السكر، وعقب ذلك افركي هذه المنطقة بالخليط في حركة دائرية واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر، وتكرر العملية عدة مرات خلال أسبوعين.