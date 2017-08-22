تخلصي من الدهون المتراكمة في جسمك بالعسل الطبيعي

تراكم الدهون في أماكن معينة على جسد المرأة ينغص عليها حياتها ويفرض عليها ارتداء ملابس لاتعجبها بهدف تغطية هذه المناطق المكتنزة، لكن من واقع طريقة مجربة يمكن القضاء على هذه الدهون المتراكمة والحصول على الرشاقة المطلوبة، حيث يمكن للمرأة التي تعاني من هذه المشكلة استخدام العسل الطبيعي الذي أثبت فاعليته في القضاء على الدهون وحرقها في الجسم وكذلك المساعدة على سد الشهية نحو الطعام، إليك كيفية ذلك

– امزجي ملعقة صغيرة من كل من العسل والقرفة في كوب ماء ساخن، واشربي المزيج يومياً في الصباح قبل وجبة الإفطار ومرة قبل الخلود للنوم، تلك الوصفة مفيدة تماماً إذا كنت تعانين من مشاكل في الهضم، وثانياً فهي تعمل على التخلص أولاً بأول من الدهون الضارة في الجسم فتمنع تراكمها، ثالثاً يساعدك هذا المزيج على سد شهيتك طوال ساعات اليوم.

– يمكنك إذابة ملعقة كبيرة من العسل في كوب ماء ساخن، واشربي المزيج كل صباح على الريق وبطن خاوية قبل تناول وجبة الإفطار، فتلك الوصفة تعزز من حرق الدهون الزائدة في الجسم دون الحاجة لبذل مجهود خرافي.

– قومي بإذابة ملعقة كبيرة من العسل في ماء ساخن مع عصير ليمونة، واشربي الخليط على معدة خاوية كل صباح، فالليمون بطبيعته يعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، ليتم تعزيز كفاءته بمزجه بالعسل، كما تساعد تلك الوصفة على تنشيط الجسم ومنحك الحيوية.

– وأيضاً من الطرق الفعالة لسد الشهية خلط ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الحليب خالي الدسم.

– أما إذا كنت ترغبين في إضافة العسل بشكل ما ليكون جزءاً من نظامك الغذائي اليومي، اجعلي تلك الوصفة كوجبة فطور أو عشاء وهي أن تضعي ملعقة صغيرة من العسل في كوب لبن الزبادي ويفضل قليل الدسم.