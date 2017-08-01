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تخلصي من بقع العرق بصودا الخبز والليمون

بقلم فضيلة بودريش

أغسطس ١ ,٢٠١٧

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من المؤكد أن مهمة غسل الملابس البيضاء ليست سهلة للغاية خاصة في فصل الصيف، حيث تكثر إفرازات العرق في العديد من المناطق من الجسم، نذكر من بينها منطقة أسفل الإبطين أو حول ياقة القميص..وتحتار المرأة في الطريقة الفعالة التي تسهل لها مهمة التخلص من بقع العرق الصفراء المزعجة..لكن صار بالإمكان التعرف على المواد الطبيعية البسيطة التي لديها المفعول السحري في إزالة أي أثر للبقع..لنتعرف عليها.

لن تكلفك المواد المزيلة لبقع العرق أي نفقات إضافية، لأنها تعتمد على مواد تتوفر في المنزل، وعملية اقتنائها لا تكلفك إلا مبلغاً رمزياً..

فبالتجربة أثبت أن استعمال نصف كوب فقط من صودا الخبز كافي لاستعادة نصاعة الثياب في زمن قياسي وبجهد أقل بكثير، فقط قومي بمزجه مع ملعقة واحدة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة مماثلة من ماء الأكسجين.

كذلك يمكنك قبل الشروع في غسل الملابس وضع عصير الليمون ممزوجاً بالماء على الملابس وتركها لمدة زمنية، وبعد ذلك اغسلي الملابس بالطريقة العادية، ويمكنك كذلك استعمال الخل الأبيض بنفس الطريقة أو استعملي بيكربونات الصودا واصنعيها كالعجينة، وافركي بقع العرق بها ثم اغسليها بالماء والصابون.

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