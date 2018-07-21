تخلصي من تجاعيد الضحك بالمكياج

من اليوم بإمكانكِ إخفاء تجاعيد وجهك التي تظهر أثناء الضحك، من خلال مجموعة من حيل بالمكياج، حيث يمكنك الاعتماد عليه في إخفائها بالتركيز على الآتي:

استخدمي المستحضرات المرطّبة وخفيفة الملمس

ابتعدي عن الألوان القويّة واحرصي على ألاّ تكون لامعةً أو مبللة.

خطوات التّغلّب على تجاعيد الضحك من خلال المكياج:

تهيئة وجهكِ للمكياج

لا بدّ من تهيئة بشرتكِ أولاً قبل البدء بأي مكياج لحمايتها من التّشقّق والجفاف، وللحفاظ على رطوبتها، استخدمي مستحضراً مخصّصاً للوجه وآخر لمنطقة تحت العينين، واحرصي على شرب كميّةٍ كبيرةٍ من الماء يومياً للحفاظ على بشرةٍ رطبة.

كريم أساس سائل

استخدمي اسفنجة وكريم أساس سائلاً لإخفاء التجاعيد عن وسط جبينكِ، حيث تظهر بعض الخطوط النّاتجة عن حركات العبوس والضّحك.

ضعي كريم الاساس على الاسفنجة واعملي على تطبيقه وكأّنكِ تضعين الإسفنجة على شكل نقاطٍ لملء الفراغات بين الخطوط، وبذلك تستطيعين تغطية كامل بشرتكِ بشكلٍ متوازٍ.

مستحضرٌ تمهيدي

القاعدة التّمهيديّة ضروريّةٌ بعد وضعكِ كريم الأساس على بشرة وجهكِ، حيث يعمل المستحضر التّمهيدي للبشرة على ملء الخطوط الرّقيقة والمسام، بعد ذلك، يمكنكِ تطبيق كريم أساس سائل وخفيف على كامل وجهكِ من خلال استخدام فرشاةٍ خاصّة بهذا الكريم.

كريم الاساس والاسفنجة الثلاثية الشكل

عندما تضحكين، قد تظهر خطوط التّجاعيد حول فمكِ، يمكنكِ إخفاؤها بواسطة اسفنجة ثلاثية الشّكل لتطبيق كريم الأساس من المنطقة المحيطة بفمكِ إلى الخارج؛ حيث تشدّين بشرة وجهكِ ما يساهم بتفريق التّجاعيد عن بعضها.

بودرة الخدود

أخيراً، احرصي على اختيار البلاش المناسب لكِ بتدرّجات الألوان الترابية الطبيعيّة وطبّقيها على بشرتكِ، وعلى قاعدة خدّيك تحديداً، أي على أعلى الخدّين.