تخلصي من حب الشباب بالبابونج والبصل والصبار

هناك بعض الأعشاب الطبية التي أثبتت الدراسات أن لها تأثير فعال في علاج حب الشباب أو التقليل من حدة الالتهاب أو انتشاره، وعادة ما تتميز تلك النباتات بخصائص تجعلها قابضة للبشرة والمسامات كما ومن الممكن أن تحتوي على مركبات تعمل كمطهرات وعلاج للميكروبات، ومنها النباتات التالية.

جل الصبار

نبات الألوفيرا حيث يستخرج هلام لزج من هذا النبات ويستعمل كعلاج موضعي لحب الشباب.

يتكون جل الصبار من مجموعة من السكريات مثل بوليمانانزو أسيمانان وبعض المكونات الأخرى البروتينات السكرية مثل الألكتين، ومختلف الكربوكسيبتيداسيس، الستيرول، الصابونين و الأحماض العضوية، وبعض الفيتامينات والمعادن التي تلعب دوراً هاماً في نضاره البشرة وحيويتها.

البابونج

ويسمى علمياً ماتريكاريا ريكوتيتا، حيث يستعمل موضعياً على الحبوب، فهو يتميز بوجود الزيوت الأساسية مثل ألفا بيسابولول وسسكيتربينس وبروازولينس التي تحمل خصائص مضادة للتهيج والالتهابات.

البصل

والمعروف علميا باسم (أليوم سيبا) له تاثير كبير على البشرة حيث يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومن الممكن استخلاص عصائر نبات البصل وخلطها مع مراهم البشرة لعلاج حب الشباب